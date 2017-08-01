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Fatsa'da 14 bin sigortalı işçi var



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa'da toplamda 14 bin çalışan sigortalı işçi olduğunu bu sayıyı yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, "Fatsa'da istihdamın artmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinde yapmış olduğumuz istihdam çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. İkinci etap sanayinin açılması ile birlikte istihdama anlamında büyük oranda katkı sağlayacağız. Şehir içinde bulunan büyük işletmeler de istihdama büyük katkılar sağlıyor. Toplamda Fatsa ilçemizde sigortalı çalışan sayısı 14 bindir. Hedefimiz bu sayıyı daha da yukarılara çıkarmaktır. Gelişen bir Fatsa'da bu sayının artması ekonomiyi de güçlendirir. Güçlü ekonominin olması o bölgede o ilçenin söz sahibi olması anlamına geliyor" dedi.

(AA-SLH-Y)



01.08.2017 12:00:48 TSI

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