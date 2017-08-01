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Yıldırım ortak akılla yönetiliyor



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BURSA (İHA) - Şehrin idaresinde ortak aklı esas alan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kurum temsilcilerinin buluştuğu toplantıda 69 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'ndeki Yıldırım Han Konferans ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yıldırım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet belediyeciliğini ön planda tutarken, yönetimde ortak aklı esas alarak ilçe sakinleri için en iyiyi aradıklarını vurgulayan Edebali, "Aslî belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Katılımcı belediyecilik ve ortak akıl düşüncesiyle yaptığımız tüm hizmetlerde vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri önceliğimizi oluşturuyor. Bunu yaparken de mahallelerde atan nabzı en iyi bilen, vatandaşla belediye arasında köprü olarak bölgelerindeki talepleri bizlere aktaran muhtarlarımızla yakın çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerinin tespit edilerek, hizmet önceliklerimizin belirlenmesinde muhtarlarımızın desteğini alıyoruz. Yıldırım'ın sakini değil sahibi olan hemşehrilerimizle, şehrimize hizmet eden bürokratlarımızla ve bizlere her konuda destek olan Kaymakamımız Mehmet Aydın'la birlikte ilçemizi 'ideal şehir' hüviyetine kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Yönetim stratejimizde gücümüzü Yıldırımlılardan alıyoruz" diye konuştu.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, görev süresinin başından bugüne kadar ilçedeki 69 mahallede hayata geçirilen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Kentsel dönüşümden yapılacak prestijli projelere, rutin hizmetlerden ilçeye artı değer katacak çalışmalara kadar çok sayıda konuda bilgi veren Edebali, "Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği vatandaş, kamu kurumları, STK'lar ve belediyemiz toplumun tüm kesimleriyle yakın temas halindeyiz. Tüm kamu kurum temsilcilerinin kendi alanında ayrı ayrı sorumlulukları var. Yıldırım'ın idaresinde sorumluluğu olan yöneticilerin şehrin meseleleri hakkında konuşması, değerlendirme yapması ayrı bir kültür ve ayrı bir özellik. Kurumlar arası iletişim ve ortak sistematik çalışma, ilçemizde yönetimsel olarak değer verdiğimiz ortak aklın sağlanması için önem taşıyor. Toplantımıza katılan tüm misafirlerimiz, bizlerle bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarına kulak verdiler. Kamu idarecilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



01.08.2017 12:02:36 TSI

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