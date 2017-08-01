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Kepez ilk kütüphanesine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin ilk kütüphanesini, Akdeniz Üniversitesi ile birçok liseye yakın bir bölge olan Gülveren Mahallesi'ne yapacaklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya PTT Başmüdürlüğü ile Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, ilk olarak Antalya PTT Başmüdürü Ali Yazıcı'yı ziyaret etti. Başkan Tütüncü, Yazıcı'nın rehberliğinde PTT'nin gönderi salonunu, kargo bölümünü ve pul koleksiyonunun sergilendiği alanı gezdi.

PTT Başmüdürü Yazıcı, daha sonra makamında ağırladığı Tütüncü'ye, ziyaretinin anısına 1870 yıllarda Telgraf Fabrikası Atölyesi'nde üretilen, İstiklal Harbi'nde kullanılan ve PTT'nin kuruluşunun 175. Yılı anısına orijinaline sadık kalınarak yeniden üretilen 'maniple cihazı' takdim etti.

Tütüncü, ziyarette Yazıcı'ya hediye ettiği ve Kepez Belediyesi'nin milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla yeniden ürettiği, Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk formasının 1923'teki yapım hikâyesini anlattı.



Kütüphaneyi ziyaret etti

Başkan Hakan Tütüncü, günün ikinci ziyaretini Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'ne gerçekleştirdi. Tütüncü, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Dönmez ile gençlik, çocuk, Antalya kitaplığı, süreli yayınlar, görme engelliler ve edebiyat bölümleri ile özel çalışma salonun inceleyerek, bilgi aldı.



Tütüncü gönüllü okuyucu oldu

Görme engelliler sesli kütüphanesinde gönüllü okuyucu olan Tütüncü, "Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinin gönüllülerce sürdürülen "İşitme Engellilere Sesli Kitap" uygulamasına destek vermeliyiz. Ben de okudum" dedi.

Ziyaretinin ardından Tütüncü, "Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin, yenilenen yüzüyle kütüphaneciliğe getirdiği boyut takdire şayan. Kutluyorum."



Kepez'den okullar bölgesine kütüphane

Kepez Belediyesi olarak ilçenin ilk kütüphanesini yapacaklarını da aktaran Tütüncü, "2014 seçim vaadimiz olan 70 proje içerisinde yer alan bu projemiz, özellikle yok olan kütüphane kültürünü ihya etmeye dönük, çok anlamlı bir çalışma olacak. Bunun yanında vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla, kitap okuma alışkanlığı ile farklı bir iklimde buluşturacağız. Kütüphanemizi, Akdeniz Üniversitesi'ne, Fen, Anadolu ve meslek liselerinin yoğun olarak yer aldığı bölgeye yakın bir nokta olan Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, kentsel dönüşüm projesi yapacağımız alana inşa edeceğiz. Kütüphanemizin temelini bu yıl içerisinde atmayı planlıyoruz."



Kitap şeklinde kütüphane

Başkan Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesi içerisinde de bir kütüphane yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kepez Şehir Kütüphanesi, mimarisiyle de dikkat çekiyor. 3 bin 800 metrekare inşaat alanı olan kütüphane binası, kitap şeklinde tasarlandı.

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 12:15:08 TSI

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