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Yüzme Türkiye finali yarışması

01 Ağustos 2017 Salı, 12:14
Yüzme Türkiye finali yarışması
Yüzme Türkiye finali yarışması
- Özel Sanko okulları öğrencileri altın madalya ile döndü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bursa'da düzenlenen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali" yüzme yarışmasında Özel SANKO Okulları yüzücüleri altın ve bronz madalya kazandı.
Türkiye genelinde 119 kulüpten, 609 sporcunun katıldığı yarışmada A4 ve A3 barajını geçen sporcular altın, A2 barajını geçen sporcular gümüş, A1 barajını geçen sporcular ise bronz madalya ile ödüllendirildi. Özel SANKO Okulları sporcularından Beril Öztürk iki A4 ve iki A3 barajı yüzerek altın madalya kazandı. Berçem Melisa Özkılıç bir A3 ve üç A2 barajı yüzerek altın madalya kazanırken, Nehir Kelleci ise iki A1 barajı yüzerek bronz madalyanın sahibi oldu. Özel SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Karakurt, sporcularını yarışlara disiplinli ve planlı bir çalışma ile hazırladıklarını belirterek, böylesine güzel dereceler elde etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
(SD-Y)

01.08.2017 12:15:59 TSI
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