aşkan Yağcı'dan T Plaka uygulamasına geçilmesini istediler

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Başkan Yağcı'dan T Plaka uygulamasına geçilmesini istediler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret eden Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mehmet Cansız ve Yönetim Kurulu üyeleri, T Plaka uygulamasına geçilmesini istediler.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Dernek Başkanı Mehmet Cansız ve beraberindekilere teşekkür etti. Bilecik Belediyesinin yeni projeleri ve çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı ile dernek üyeleri görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı; ''Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mehmet Cansız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular. Önümüzdeki günlerde ilimizde T Plaka uygulamasına geçilmesi noktasında talepleri oldu, bunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin ulaşımı noktasında insanlarımızın daha düzenli, kontrollü ve konforlu bir ulaşım hizmeti almaları için esnafımızın da geleceği daha aydınlık görebilmeleri amacıyla gerekli tedbirleri birlik ve beraberlik içerisinde alıyoruz. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

(CKT-MET-Y)



01.08.2017 12:18:14 TSI

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