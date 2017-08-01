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Bayırköy Belediyesinin Yaz Basketbol Kursları başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından Yaz Basketbol Kursları faaliyetlerine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Belediye Başkanlığı olarak yaz kurslarının başladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda, beldemizde yaz yüzme kurslarımızı hocalarımız eşliğinde, çocuklarımıza düzenledik. Bu yıl da istek üzerine basketbol kursu açtık. 40 'a yakın öğrencimize spor salonumuzda, basketbol kursu vermeye başladık. Bu tür kurslar gençlerimizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek sağlayıp boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Önümüzdeki yıllarda da bu tür kurslarımız devam edecek" dedi.

(DA-MET-Y)



01.08.2017 12:19:12 TSI

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