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Gap Sukay'da yapılan gösteriyle kurs kayıtları başladı

01 Ağustos 2017 Salı, 12:18
Gap Sukay'da yapılan gösteriyle kurs kayıtları başladı
Gap Sukay'da yapılan gösteriyle kurs kayıtları başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan GAP Su Kayak Merkezinde (GAP Sukay), kurs kayıtları yapılan gösteri ile başladı.
Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan su kayak merkezi GAP Sukay'da kurs kayıtları yapılan gösteri ile başladı. Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesinde yer alan tesis, 35 bin metrekarelik gölet ve 5 bin metrekarelik adadan oluşuyor. Merkezde, su kayağı, deniz bisikletleri ile kano gibi çeşitli kurslar veriliyor. GAP Sukay tesisinden sorumlu Beltur A.Ş Genel Müdürü Levent Kama, açılan kurslar ile ilgili açıklamasında, "GAP Sukay Park Tesisinde kayak kurslarımız başladı. Büyükşehir Belediye başkanımız, sosyal belediyeciliğe verdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Merkezde bugün itibari ile açtığımız kurslara tüm gençlerimizi bekliyoruz. Kurs çalışma saatlerimiz, sabah saat 10.00 ile 13.00 arası ve 15.00 ile 19.00 arasında iki seans şeklinde olacaktır. Sukay faaliyete olmadığı günlerde ise deniz bisikletlerimiz ve kanolarımız halkın hizmetine sunulacaktır. 09 ve 18 yaş gurubu gençler velileri ile gelmek zorundalar. 18 yaş üstü gençler ise kendi imkanları ile gelebilirler. Kurslarımız cankurtaranlar ve eğitmen hocaların gözetmeninde yapılmaktadır. Türkiye genelinde bu kayak merkezinden 10 tane bulunmaktadır. En son teknolojiye sahip olan su kayak merkezi Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Tüm gençlerimizi bu tesise ve kurslara davet ediyorum" dedi.
(BB-SD-Y)

01.08.2017 12:20:45 TSI
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