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Vali Necati Şentürk, KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı



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KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Kırşehir'de yürütülen yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Köylerin asfaltlama, altyapı, içme suları gibi temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Vali Necati Şentürk, "Köylerimize en güzel hizmetlerin götürülmesi gayretindeyiz. KÖYDES Projesi ile köylerimiz de şehirlerimizdeki gibi altyapı hizmetlerine, yollara ve içme suyu hatlarına kavuşmakta, köylerimizdeki yaşam standartını yükseltilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

KÖYDES yatırımlarının merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Köylere Hizmet Götürme Birlikleri eliyle yürütüldüğünü ifade eden Vali Necati Şentürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"2017 yılında Kırşehir'e KÖYDES Projesi kapsamında 7.3 milyon lira ödenek aktarıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kırşehir'e ayrılan ödeneği en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Köylerimizin ihtiyacına göre su ihtiyacını, mevcut su şebekesi ve su depolarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Köy ortak kullanım alanlarını kilit parke yapıyoruz. Köylerimizin yollarını asfalt ile kaplıyoruz. Şehirde bulunan imkanları köylümüzün de ayağına götürüyoruz."

KÖYDES aracılığıyla köylerimize götürülen hizmetlerin devam edeceğini belirten Vali Necati Şentürk, programlanan işleri zamanında tamamlayacaklarını söyledi.

(EÖ-SK)



01.08.2017 12:22:33 TSI

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