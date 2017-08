YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erbakan Vakfı Bilecik İl Başkanlığından Mescid-i Aksa açıklaması

BİLECİK (İHA) - Erbakan Vakfı Bilecik İl Başkanı Ahmet Özvatan, Mescid-i Aksa'ya yönelik kabul edilemez eylemleri, bütün bunlarla ilgili hassasiyetlerini ve duydukları derin üzüntüyü dile getirerek, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Filistin konusunda ortaya koyduğu dirayetli durusu ve politikaları onun adına kurulmuş olan Erbakan Vakfı'nın aynen devam ettirmekte" dedi.

Özvatan, yaptığı basın açıklamasında Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldiklerini belirtti. Özvatan, açıklamasının bir bölümünde "Ziyarette dost ve kardeş Filistin halkıyla ilişkileri daha da ileri götürme, işbirliğini geliştirme ve destek konusunda üzerİlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde 'kaba kuvvet ve şiddet' politikası ile hem küresel güçlerin, hem de Siyonistler 'in son uygulamalarla bir oldu bittiye getirmeye çalıştıkları Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlamasının geri teptiğini, bu mekânların tüm Müslümanların ortak mirası, ortak kimlik merkezi olduğunu ve bunun göz ardı edilemeyeceğini, artık bunun siyasal, hukuki ve sosyal gerçeklere yönelik bir 'meydan okumaya' dönüştürülemeyeceğini bir kez daha anlamış oldular. Şiddet ve yıldırma politikalarının Siyonizmin genetik şifresini açıkça ortaya koymakta olduğunu, Mescid-i Aksa gibi tüm Müslümanların ortak değeri ve kutsalı olan mekanların bozguncu Siyonistlerin insafına terk edilemeyecek. Mescid-i Aksa'daki son gelişmeler, bir kez daha göstermektedir ki; Hamas ve El Fetih bir an önce bir araya gelerek yek vücut olmalıdır. Ayrıca asil yapılması gereken, tüm İslam ülkelerinin merhum Erbakan Hocamiz'in temellerini attığı D-60 organizasyonunu gerçekleştirmeleri, yek vücut olarak hareket etmeleri ve Müslüman ülkelerin ellerindeki muazzam doğal kaynakları ve maddi gücü işgalci Israil'e ve Siyonist küresel güçlere karsı caydırıcı bir yaptırım olarak kullanmaları gerekmektedir. Bizler de Erbakan Vakfı olarak Filistin için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız" dedi.

