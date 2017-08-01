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Sungurlu'da 3 ayrı kaza : 4 yaralı

01 Ağustos 2017 Salı, 12:24
Sungurlu'da 3 ayrı kaza : 4 yaralı

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Alaca karayolunun 5. metresinde meydana geldi. Küçük İncesu Köyü'nden Sungurlu istikametine seyir halinde olan O.T. (53) yönetimindeki traktör ana yoldan tali yola çıktığı esnada Sungurlu'dan Küçükincesu Köyü istikametine seyir halinde olan A.Ç. (43) yönetimindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kaza her iki sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer kaza Yeni Sanayi Sitesi 1. Caddede meydana geldi. E.M.Y. (16) motosikleti ile yolda yürüyen S.D.'ye (13) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana gelen diğer kazada ise, A.K. (42) yönetimindeki 07 GIL 09 plakalı araç ile park yerinden çıktığı sırada E.A.'ya (15) çarptı. Meydana gelen kazada yaralan yaya Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(SŞ-BÖ)

01.08.2017 12:26:13 TSI
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