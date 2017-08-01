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Başkan Yağcı, Eskişehir Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Nazik ziyaretlerinden ve samimi sohbetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yağcı, kendisini ziyaret eden konuklarına hediye takdim etti.

(DA-MET-Y)



01.08.2017 12:27:20 TSI

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