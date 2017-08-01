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Diyetisyen Koç'tan D vitamini önerisi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Halk Sağlı Müdürlüğünde Diyetisyen Burak Koç, D vitamininin öneminden bahsederek, bu vitaminin vücut için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Koç, D vitamininin eksiliğinin kansere yakalanmaya, kemik erimesine, romatizmaya, depresyona ve diyabet gibi hastalıklar da riski arttırabileceğini söyledi. Diyetisyen Koç, "Bilindiği üzere sağlıklı beslenme; doğum öncesinden başlayarak yaşamın her evresinde bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerini etkileyerek toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayan temel koşullardan en önemlisidir. Eksikliği yaygın olarak gözlenen, yetersizliğinin yarattığı sonuçların anne ve bebek sağlığına olumsuz etkileri bilinen D-vitaminin yetersizliğinin önlenmesi, toplum sağlığının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde gebelik ve süt verme döneminde annelere D vitamin desteği sağlanması hem anne sağlığı bakımından hem de bebeklerde D vitamini eksikliğinin önlenmesi bakımından gereklidir. D vitamini vücut için olmazsa olmazdır. D vitamini yokluğunda kansere yakalanma, kemik erimesi, romatizma, depresyon ve diyabet riski artar. Üstelik güneş ve kalp sağlığı arasında farklı bir ilişki daha olduğu anlaşıldı. Güneş ışınları cilde değdiğinde vücut sadece D vitamini sentezlemiyor aynı zamanda sisteme nitrik oksit de salınıyor. Bu molekülün özelliklerinden biri de damarların gevşemesini ve kan akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Vücutta yeterli miktarda nitrik oksit varsa yüksek tansiyon probleminiz olmaz, dolayısıyla da kalp krizi geçirme riskiniz önemli oranda azalır. Yani güneşlenerek kendinizi yüksek tansiyon probleminden, kalp krizinden de korumuş oluyorsunuz" diye konuştu.

D vitaminin en büyük ve en önemli kaynağının güneş olduğunu belirten Koç, "Bunun yanında yiyeceklerle de karşılayabiliriz. D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için özellikle yağlı balıklarda çok miktarda bulunur. Bunun en güzel örneği Somon balığıdır. Yumurta sarısında, süt ve süt ürünlerinde D vitamini bulunur. Diğer vitamin eksikliklerinde olduğu gibi kısa dönemli D vitamini eksikliğinde herhangi bir belirti görülmeyebilir. Ancak bir süredir devam eden D vitamini eksikliğinde erken dönem belirtileri ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğinde görülen depresyon çok şiddetli olmayabilir ve daha çok kendinizi nedensiz olarak hüzünlü hissetmeniz olarak tanımlanabilir. Bunun nedeni, beyinde üretilen ve ruh halinin düzenlenmesinde kullanılan serotonin seviyesinin D vitamini eksikliğine bağlı olarak düşmesidir. Özellikle güneşin kendini fazla göstermediği kış aylarında D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemik ağrısı görülme riski artar. Bu kemik ağrıları eklem ağrılarından farklı olarak tüm vücut genelinde hissedilebilir ve ağrılara halsizlik eşlik edebilir. Eğer D vitamini eksikliği uzun süre devam ederse yetişkinler osteomalazi adı verilen kemik yumuşaması, çocuklarda ise raşitizm görülebilir. Çocuğunuz sık sık soğuk algınlığı yaşıyorsa bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Yapılan araştırmalar D vitamini eksikliği olan çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonlarının daha çok görüldüğünü ortaya koyuyor. Uzun süreli D vitamini eksikliğinin meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri, kalp hastalıkları, depresyon gibi pek çok ciddi hastalığı tetiklediği biliniyor. D Vitamini yağda çözülen bir vitamin olduğu için yazın depo yapıp kış aylarında bu depodan faydalanabiliriz. Güneşin bol olduğu bu yaz günleri D vitamini depolamak için büyük bir fırsattır. Özellikle güneşin tepede olduğu, güneş ışınlarının dik geldiği vakitte, yani tam öğle vaktinde 15-20 dakika boyunca güneşte yürüyüş yapmamız bize iyi bir depo sağlayacaktır" dedi.

(VO-MSA-Y)



01.08.2017 12:29:53 TSI

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