AK Partili Atay Uslu'ya yeni görev
- Atay Uslu partinin Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak atandı.
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ANTALYA (İHA) - Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Adalet ve Kalkınma Partisi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Atay Uslu'nun Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği, TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanlığı, TBMM Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi üyeliği görevleri de devam edecek.
Daha önceki dönemde tanıtım ve medya başkan yardımcılığını yürüten Antalya Milletvekili Uslu'nun Genel Merkezde bu görevlendirme ile göç, uluslararası koruma ve iltica konusunda çalışacağı bildirildi
01.08.2017 12:32:32 TSI
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