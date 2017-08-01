ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı

01 Ağustos 2017 Salı, 12:30
Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı
Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, özellikle yaz aylarında sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için atık tenekelerden su kabı yaparak, geri dönüşüme yönelik örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
İlçe genelinde farklı noktalara koyulacak olan su kapları ile sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, su kaplarındaki su bittikçe yenilenmesi için mahallelerdeki hayvan severlerden de destek istedi.
"Teneke kutu deyip geçmeyin"
Atık tenekelerden oluşturdukları su kaplarının Park Bahçeler Müdürlüğü personeli marifetiyle yapıldığını ifade eden Tuna, bu çalışmanın bir geri dönüşüm projesi olduğuna vurgu yaparak, özellikle hurdacılık yapan vatandaşlara tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulundu. Tuna; "Yazın en sıcak aylarının yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarımızı düşünerek, atık tenekelerden su kabı yaptık. Geri dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu su kaplarımızı ilçemizde sokak hayvanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği belirli noktalara bırakacağız. Hurdacılık yapan vatandaşlarımıza atık tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu anlamda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu kapların boş olması durumunda vatandaşlarımızın gördüklerinde bu kapları doldurmalarını ya da bize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.
Hava sıcaklıklarının yüksek olmasının insan hayatını olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkilediğini kaydeden Tuna; "Tabi ki her canlının yaşama hakkı var ve her canlının yaşamını idame ettirmesi için de yiyecek ve su gibi gıdalarını alması gerekiyor. Toroslar Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde personelimiz tarafından geri dönüşüm projesi olarak yapılan bu çalışmamız ile sokak hayvanlarımızı düşündük. Bu çalışmamızı ilçemizin dışında her yere yetiştiremeyiz ama sokakta ya da bir kaldırım üstünde bir kabın içerisine su ve gıda koymak suretiyle minik dostlarımıza sahip çıkabiliriz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarının mücadelesi zor ve bu zorlukla hep birlikte mücadele etmemiz gerekir" diye konuştu.
(HSK-Y)

01.08.2017 12:32:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Toroslar'da yaz basketbol kursları devam ediyor
YEREL

TOROSLAR'DA YAZ BASKETBOL KURSLARI DEVAM EDİYOR
Akdeniz Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN OKUL VE CAMİLERE HİZMET DESTEĞİ
Erdemli'de içmesuyu şebeke hattı çalışması
YEREL

ERDEMLİ'DE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ÇALIŞMASI
Silifke'de &quot;İncir ve Yayla Fıstığı Festivali&quot; hazırlıkları
YEREL

SİLİFKE'DE "İNCİR VE YAYLA FISTIĞI FESTİVALİ" HAZIRLIKLARI
Adana Valisi Demirtaş'tan Vali Su'ya ziyaret
YEREL

ADANA VALİSİ DEMİRTAŞ'TAN VALİ SU'YA ZİYARET
Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü, Mersin temalı fotoğraf çekiminin 2. etabını tamamladı
YEREL

MERSİN BAROSU FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ, MERSİN TEMALI FOTOĞRAF ÇEKİMİNİN 2. ETABINI TAMAMLADI
2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu sona erdi
YEREL

2017 CEV AVRUPA PLAJ VOLEYBOLU TURU SONA ERDİ
Albay Kanat Mersin'e veda etti
YEREL

ALBAY KANAT MERSİN'E VEDA ETTİ
Erdemli'de sahilleri güzelleşiyor
YEREL

ERDEMLİ'DE SAHİLLERİ GÜZELLEŞİYOR
Otizmli çocuklar Nevşehir'i gezdi
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR NEVŞEHİR'İ GEZDİ
Muz Festivali Tuğba Yurt konseriyle sona erdi
YEREL

MUZ FESTİVALİ TUĞBA YURT KONSERİYLE SONA ERDİ
Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölge kuruluyor
YEREL

TARSUS TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE KURULUYOR