YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı

Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, özellikle yaz aylarında sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için atık tenekelerden su kabı yaparak, geri dönüşüme yönelik örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İlçe genelinde farklı noktalara koyulacak olan su kapları ile sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, su kaplarındaki su bittikçe yenilenmesi için mahallelerdeki hayvan severlerden de destek istedi.

"Teneke kutu deyip geçmeyin"

Atık tenekelerden oluşturdukları su kaplarının Park Bahçeler Müdürlüğü personeli marifetiyle yapıldığını ifade eden Tuna, bu çalışmanın bir geri dönüşüm projesi olduğuna vurgu yaparak, özellikle hurdacılık yapan vatandaşlara tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulundu. Tuna; "Yazın en sıcak aylarının yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarımızı düşünerek, atık tenekelerden su kabı yaptık. Geri dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu su kaplarımızı ilçemizde sokak hayvanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği belirli noktalara bırakacağız. Hurdacılık yapan vatandaşlarımıza atık tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu anlamda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu kapların boş olması durumunda vatandaşlarımızın gördüklerinde bu kapları doldurmalarını ya da bize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

Hava sıcaklıklarının yüksek olmasının insan hayatını olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkilediğini kaydeden Tuna; "Tabi ki her canlının yaşama hakkı var ve her canlının yaşamını idame ettirmesi için de yiyecek ve su gibi gıdalarını alması gerekiyor. Toroslar Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde personelimiz tarafından geri dönüşüm projesi olarak yapılan bu çalışmamız ile sokak hayvanlarımızı düşündük. Bu çalışmamızı ilçemizin dışında her yere yetiştiremeyiz ama sokakta ya da bir kaldırım üstünde bir kabın içerisine su ve gıda koymak suretiyle minik dostlarımıza sahip çıkabiliriz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarının mücadelesi zor ve bu zorlukla hep birlikte mücadele etmemiz gerekir" diye konuştu.

(HSK-Y)



01.08.2017 12:32:39 TSI

NNNN