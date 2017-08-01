YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürsu'nun adı sporla Avrupa'da

Gürsu'nun adı sporla Avrupa'da



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başarılı güreşçileri ağırladı.

Güreşte gençler 96 kiloda Almanya'da düzenlenen müsabakada Avrupa 2.'si olan Süleyman Erbay, madalya sevincini Başkan Mustafa Işık'la paylaştı. Mustafa Işık, "Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar bizi sevindiroyur. Sporcularımızı tebrik ediyor ve Gürsumuz'un adını böyle başarılarda temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Belediye olarak ilçemizde spor yapma imkanlarını arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel sporcularımıza destek olmanın yanında, çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere bütün ilçe halkımızın spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Sporcu fabrikamız yakında hizmete girecek. Mahallelerimizde oluşturduğumuz sahalar ve parklarımızdaki spor alanlarıyla da halkımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun önemini bilerek ilçemizdeki spor yapma imkanlarını genişletiyoruz" dedi.

Avrupa'da elde edilen başarının ardından Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na, Gürsu'yu temsilen katılacak olan Süleyman Erbay ve kardeşi Ali Osman Erbay'ı başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Işık, Avrupa'daki derecesi için Süleyman Erbay'a altın hediye etti.

(MŞ)



01.08.2017 12:35:22 TSI

NNNN

