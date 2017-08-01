Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 734 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kentte meydana gelen Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 erkek şahsın bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenlendi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlara istinaden yapılan iş yeri aramasında toplamda 2 bin 734 paket bandrolsüz gümrük kaçağı Sigara ele geçirildi.
Olayla ile ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
(IÇ-AT-Y)
01.08.2017 12:36:07 TSI
NNNN