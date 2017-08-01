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Erdemli'de içmesuyu şebeke hattı çalışması

01 Ağustos 2017 Salı, 12:40
Erdemli'de içmesuyu şebeke hattı çalışması
Erdemli'de içmesuyu şebeke hattı çalışması

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nin içmesuyu şebekesini yenileniyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çeşmeli Mahallesi merkezinde mevcut içmesuyu şebekesinin eski olması nedeniyle yaşanan içmesuyu sorununun, döşenecek yeni şebeke hattı ile çözüleceğini, mahalle sakinlerinin kesintisiz ve sağlıklı içmesuyuna kavuşacağını söyledi.
Çeşmeli Mahallesi merkezindeki içmesuyu şebekesinin değişmesiyle ilçe adına önemli bir yatırımın gerçekleşmesinin yanında, mahallenin önemli bir sorununun da çözüme kavuşacağını ifade eden Kocamaz, "Çeşmeli Mahalle merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın içmesuyu sorununu çözecek çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplarda yaklaşık 21 bin metre yeni içmesuyu şebeke hattı döşenecek ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek. İçmesuyu şebeke döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemiz uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceği içmesuyu şebekesine kavuşacak. İçmesuyu şebekelerinin yenilenmesi ile birlikte yaşanan kayıp ve kaçaklar da büyük oranda sona erecek, arızalar nedeniyle yaşadığımız kesintiler de son bulacak" dedi.
Başkan Kocamaz, tüm ilçelerde olduğu gibi Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi merkezinde yürütülen içmesuyu şebeke hattının yenilenme çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallenin diğer bölgelerindeki içmesuyu şebeke hatlarının yenileme çalışmalarının da belirli bir program doğrultusunda yapılacağını belirtti.
(HSK-Y)

01.08.2017 12:41:41 TSI
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