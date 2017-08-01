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Benim Mahallem Projesi büyüyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi'ne Akçeşme Mahallesi de katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin mahalle muhtarlarının başkanlığında oluşturduğu ve ilk olarak 8 mahallede başlatılan Benim Mahallem Projesi büyüyor. Mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenerek, mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflenen projeye Akçeşme Mahallesi de dahil oldu. Akçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje toplantısına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Akçeşme Mahalle Muhtarı Şaban Heybeli ve mahalle sakinleri katıldı. Benim Mahallem ile mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunlara kendilerinin çözüm üreterek karar sürecinde de yer alacaklarını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, projenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.



"Mahalle sakinleri alınan kararlara dahil olacak"

Başkan Değirmenci, "Biz bundan sonraki süreçte karar alırken, Akçeşme Mahallemizi konuşurken sizlerle birlikte karar vermek istiyoruz. Artık yönetim anlayışı değişiyor. Bizler bu sürece sizleri de dahil etmek için geldik. Bizden sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir gelecek bırakalım istiyoruz" dedi. Mahalle meclislerinin doğal başkanının muhtarlar olduğunu ifade eden Değirmenci, "Bizler bu halkaları biraz daha genişletelim istiyoruz. Kadını, genci, çocuğu, engellisi, yetişkini, yaşlısı ile herkes mahalle meclislerimize dahil olsun. Bu proje ile Akçeşme'de yaşayan vatandaşlarımız belirli periyotlarda bir araya gelerek birbirlerini tanıyacak, sohbet edecek fikir alışverişinde bulunacak ve düşünülen güzellikleri birlikte paylaşacaklar " diye konuştu. Konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin onayıyla Akçeşme Benim Mahallem Projesi'ne dahil oldu.

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 12:46:01 TSI

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