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Akdeniz Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği

01 Ağustos 2017 Salı, 12:49
Akdeniz Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği
Akdeniz Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde okul ve camilerde yaptığı boya, tadilat ve bahçe düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeşilçimen Mahallesi'nde Hacı Ganimet Şanlı Camisinin duvar boyama çalışması yapılarak cami yeni bir görünüme kavuşturuldu. Adanalıoğlu'nda ise 3 okulun kaldırım ve kilittaşı çalışması yapıldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda Parmakkurdu Mahallesi'nde ise engelli bireylerin camiyi engelsiz bir şekilde kullanmalarını sağlamak için engelli rampası inşa edildi. Ekiplerce, Özgürlük Mahallesi'nde Naciye Filizay İlkokulu'nun Atatürk büstü, bayrak direği montajı ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce okul ve camilerde çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ibadethanelerin vatandaşlar tarafından her zaman temiz ve bakımlı bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, ortak kullanım alanları olan cami ve okulların hizmet ihtiyacını karşıladıklarını ve eksikliklerini giderdiklerini kaydetti.
Yeşilcimen Mahallesi'nde bulunan Hacı Ganimet Şanlı Camii'nde kapsamlı bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Pamuk, Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm cami ve okullara aynı hizmeti sunduklarını söyledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği mahalle toplantıları sırasında gelen yoğun talepleri de dikkate alarak başta camiler olmak üzere ibadethanelere birçok hizmet götürdüklerini vurgulayan Pamuk, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz cami temizleme ekibi, ilçemizdeki tüm camileri temizlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra tüm camilerimizin bahçelerini düzenliyor ve tadilat işlerini yerine getiriyoruz. Parke döşenmesi gereken yerlere parke döşüyoruz, ağaç dikilmesi gereken yerlere ağaç dikiyoruz. Oturma grupları ve kamelyalar yapıyoruz. Bunun yanında boya, badana ve tadilat işlerini de yine imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz" dedi.
(HSK-Y)

01.08.2017 12:51:51 TSI
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