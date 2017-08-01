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Olimpiyat Şampiyonu Esenboğa, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 12:51
Olimpiyat Şampiyonu Esenboğa, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Olimpiyat Şampiyonu Esenboğa, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı Judo branşında olimpiyat şampiyonu olan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Erkan Esenboğa, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Erkan Esenboğa'ya, antrenörü Yaşar Elen ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Erdal Korkmaz eşlik etti.
Judo branşında Kata ve 60 kg'da olimpiyat şampiyonu olan ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi olan Esenboğa, olimpiyatlarda şampiyon olarak şanlı bayrağımızı göndere çekmekten başka bir hayalinin olmadığını ve bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Erkan Esenboğa'nın şampiyon olmasının yanında, Atatürk Üniversitesi öğrencisi de olmasının kendilerini ayıca gururlandırdığını belirten Rektör Çomaklı, böylesine şampiyon evlatların Erzurum ve Atatürk Üniversitesinden çıkmasına çok mutlu olduklarını söyledi.
Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak, engelli ve normal sporculara gereken desteğin verildiğini ve bu desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak, Erkan Esenboğa'ya başarılarının devamını diledi.
Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, şampiyon Esenboğa'ya Kur'an-ı Kerim ve altın hediye etti.
(ERZ-AT-Y)

01.08.2017 12:54:16 TSI
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