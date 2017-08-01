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Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da kurbanlık hayvan satışları başladı.

Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekleyen kubanlıkların fiyatlarının geçen yıla göre 100 TL ile 200 TL arttığını söyleyen satıcılar bu yıl kurban fiyatlarının canlı hayvan sayısının düşüklüğünden ve yem ile arpa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Geçen yıllara göre kurban fiyatlarında artış olduğunu dile getiren kurban satıcıları, "Kurbanlıkların saman ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ve canlı hayvan sayısının düşük olmasından dolayı fiyatlar yüksek. Geçen yıllarda 600 TL olan kurbanlar bu yıl 750 ile 800 TL arasında satıyor. Şuan küçükbaş hayvanlar 750 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar gidiyor" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



01.08.2017 12:57:07 TSI

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