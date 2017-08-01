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4 yıldır aranıyordu Kaman'da yakalandı



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman İlçesinde 4 yıldır aranmakta olan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Amirliği tarafından 'Aranan Şahıslar'a yönelik yapılan operasyonda birçok suç kaydı olduğu bilgisine ulaşılan A.S.C. ve M.K., yakalandı. İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şüphelilerden A.S.C.'nin polis tarafından 4 yıldır arandığı, M.K.'nın ise 3 aydır arandığı öğrenildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.S.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Aranan Şahıslar'a yönelik şok uygulamalar aralıksız devam ediyor.

(EÖ-TB-Y



01.08.2017 12:58:01 TSI

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