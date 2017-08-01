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Toroslar'da yaz basketbol kursları devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında açtığı basketbol kursları yoğun ilgi görüyor.

6-18 yaş arasındaki kursiyerlerin faydalandığı kurslar, hafta sonu Mithat Toroğlu Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Futbol, yüzme, tenis, güreş, bocce, jimnastik, tiyatro ve folklor gibi birbirinden farklı branşları bünyesinde barından Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz basketbol kurslarına bir ay içerisinde bin kişi kayıt yaptırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaz spor okullarıyla amaçlarının çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra tatillerini hem eğlenerek hem de arkadaşlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kurslarda başarı gösteren öğrencileri hem Toroslar Belediyespor alt yapısına hem de üçüncü lig takımlarına dahil ederek Türk sporuna yetenekli gençler kazandırmak istediklerinin belirten Tuna; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için spor çok önemli" dedi.

Her yıl birçok branşta açtıkları yaz spor okulları kapsamındaki basketbol kursunun, profesyonel antrenörler eşliğinde devam ettiğini kaydeden Tuna; "Toroslar Belediyesi olarak yaz ve kış aylarında düzenlediğimiz kurslarla çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Böylece onların hem kaliteli hem de sağlıklı zaman geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Hedefimiz spor okullarında başarılı olan kursiyerlerimizi teşvik ederek kulübümüzün ve Mersin kulüplerinin alt yapısını güçlendirmek ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaktır" diye konuştu.

(HSK-Y)



01.08.2017 13:00:09 TSI

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