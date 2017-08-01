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Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül

01 Ağustos 2017 Salı, 13:00
Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül
Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Marka Belediyeler dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' ödül töreninde Başiskele Belediyesi'nin projesi ödül aldı.
Ankara'da düzenlenen ödül törenine Türkiye genelinde 30 Belediye davet edilerek Marka Belediye ve Marka Proje ödülleri verildi. Ödül törenine çok sayıda bürokrat ve davetli katılırken basın mensuplarının yoğun ilgisi dikkati çekti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın seçim beyannamesinde söz verdiği hizmetlerden biri olan bayan spor merkezinin ilki "Hayme Hatun Bayan Spor Merkezi" projesi, Marka Belediyeler dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' yarışmasında ödüle layık görüldü. Başkent Ankara'da düzenlenen törende ödülü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz adına Başkan Yardımcısı Sema Arat aldı.
Ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Sema Arat, "Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın seçim beyannamesinde yer alan projelerinden bayan spor merkezleri ve gençlik spor merkezleri özellikle kahvelerin sosyal dönüşümünü kapsıyor. Bu sosyal dönüşüm ile mahallemizde ki komşularımızın talepleri doğrultusunda kahvelerimizi kadınların, gençlerin sosyal yaşam alanlarına ve sağlıklı yaşam alanlarına hizmet edecek bir yapıya dönüştürüyoruz. Bu zamana kadar Hayme Hatun Bayan Spor Merkezimiz 1500 farklı kişiye hizmet verdi. Biz bayan spor merkezlerinde ki bayanlarımız ile aynı zamanda sürekli etkinliklerde buluşuyor ve aramızdaki hemşeri hukukunu pekiştiriyoruz. Bu örnek sosyal dönüşüm projemizin Marka Belediyeler dergisi tarafından ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bizi bu ödüle layık gören Marka Belediyeler dergisi yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
(GY-Y)

01.08.2017 13:02:48 TSI
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