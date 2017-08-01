Hakan Altun, Kocaeli Fuarı'nda
Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Fuarı 51. Yılı yaz etkinlikleri kapsamında her hafta sevilen bir şarkıcı Kocaelililerle bir araya geliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 51. yılı Yaz etkinliklerinin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Hakan Altun olacak. Sevilen şarkıcı Hakan Altun, 02 Ağustos Çarşamba Saat 21.00'da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'ndeki ücretsiz konserde hayranlarıyla buluşacak. 'Mahşere kadar', 'Telefon', 'Hani Bekleyecektin' gibi birçok bilindik esere imza atan besteci ve şarkıcı Hakan Altun, uzun bir aradan sonra Kocaeli'ndeki hayranlarıyla buluşacak.
(MG-GY-Y)
01.08.2017 13:03:35 TSI
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