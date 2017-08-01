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Kusursuz kafe için son düzenlemeler



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile projelendirilen Kusursuz Kafe inşaatında son düzenlemeler yapılıyor.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye Beyazay Derneği'nin de katkılarıyla "Kusursuz Kafe"nin yapımı ve içeriğine ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Kusursuz Kafe projesi Düzce Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile yapılan sözleşme ile hayata geçiriliyor. Tarafların sözleşme imzalamasıyla birlikte başlatılan projede Düzce'de yaşayan ve özel eğitim kurumlarından eğitim alan bin 700'ü aşkın engelli gencin özgüven ve sosyalleşmesi hedef alındı. Projede bedensel ve zihinsel engelli 45 gencin alacakları eğitim ile istihdam içinde yer alması amaçlandı. Avrupa Birliği destekli projeye Düzce Belediyesi eş finansman olacak ve proje bitiminde kafenin işletilmesi, yürütülmesi ve çalıştırılmasını sağlayacak.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 13:04:10 TSI

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