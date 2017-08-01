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Milaslı bayan voleybolcular çalışmaya başladı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezonda başarılı olabilmek için çalışmalara başladı.

Kurulduğu günden bu yana Muğla Mahalli Bayanlar Voleybol Ligi'nde üç kez yıldız kızlar, üç kez genç kızlar bir kez de bölgesel ligde namağlup il şampiyonluğu yaşayan Milas Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Gruplarda Türkiye'nin muhtelif illerinden Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kulübün başarılı teknik adamları Ünsal Çelik, Mahmut Gökova gibi hocaların nezaretinde Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor. Milas Belediyespor ile mahalli ligde 2017-2018 sezonunu başarılı geçirmek için haftanın 5 günü çalışmalar yapan beden eğitimi öğretmeni Mahmut Gökova, çalışmaların disiplin içerisinde geçtiğini, yeni yapılanan kadroda yer alan sporcuların çalışmalarına yüksek moralle çalıştıklarını, takımdan elit oyuncuların çıkacağını vurguladı.



01.08.2017 13:04:10 TSI

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