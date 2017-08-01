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Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret

01 Ağustos 2017 Salı, 13:03
Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret
Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi başkan ve yöneticileri Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.
Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu dernek yöneticileri ve Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Memiş ve dernek yöneticileri ile birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Dernek başkan ve yöneticileri makamında ağırlayan Vali Çınar, emeklilerle görüş alıverişinde bulundu.
(SÖ-SÖ-Y)

01.08.2017 13:04:46 TSI
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