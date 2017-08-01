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Rektör Çomaklı, Türkçe Yaz Okulu İçin Erzurum'a gelen öğrencileri kabul etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında Erzurum'a gelen yabancı öğrencileri makamında kabul etti.

"Türkçenin İzinde Rotamız Türkiye" başlığıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen programa, 57 ülkeden 700 gönül elçisinin katıldı. 22 şehirdeki 23 üniversitenin dâhil olduğu Türkçe Yaz Okulu kapsamında Erzurum'a gelen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ettiler.

Öğrencilerle birer birer ilgilenen ve sohbet eden Çomaklı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirleri Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu etkinliklerine Atatürk Üniversitesinin bu yıl ilk kez dâhil olduğunu belirten Rektör Çomaklı, önümüzdeki dönemde Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine başarıyla taşıyan Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği imkânlarını geliştireceklerini belirtti.

Erzurum'un Türk tarihi ve kültürü bakımından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, misafir öğrencilerin şehrimizde kaldıkları süre boyunca Türk kültürü ve tarihi hakkında kapsamlı bilgileri alacaklarına inandığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve araştırma merkezleriyle çok geniş bir yelpazede öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğini ve çalışmaların da bu yönde yürütüldüğünü ifade etti.

Türkçe Yaz Okulu kapsamında Atatürk Üniversitesine gelen öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Çomaklı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

(ERZ-AT-Y)



01.08.2017 13:07:00 TSI

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