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Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından 'Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık Toplantısı' yapıldı.

Yunus Emre Toplantı Salonunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil, Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Hüseyin Şimşek ve Ekrem Öztürk ile kalite komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite bilincinin Ahi Evran Üniversitesinin tercih edilebilirliğini arttıracağını ifade ederek bu anlayış ile yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Rektör Karakaya, "Bu süreç ile birlikte yaptıklarımızla kalitemizi tescil edeceğiz. Yönetmelik kapsamında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturularak tüm yüksek öğretim kurumlarına her yıl ADEK raporu hazırlama ve YÖK'e gönderme zorunluluğu getirildi" dedi.

Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise gelinen süreçte kalite çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve tüm çalışanların kalite süreci konusunda eğitime tabi tutulduğunu dile getirdi.

(EÖ-SK)



01.08.2017 13:09:22 TSI

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