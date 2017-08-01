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Batman'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şahıs yakalandı.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından dilencilikle mücadele kapsamında dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı, Batman Park AVM civarı, Valilik Kavşağı, Dünya Hastanesi civarı, Barış Bulvarında vatandaş ve sürücülere rahatsızlık veren 7 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Dilenci operasyonunda trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen, mendil satan çocuklar Belediye Zabıta ekipleri ile sivil polisleri karşılarında görünce dört bir yana kaçmaya çalıştı. Ekiplerin bir süre kovalamacası sonucu yakalanan çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek aileleriyle temasa geçildi. 4'ü yetişkin 7 kişi üzerinde yapılan kontrollerde 115 TL'ye tutanakla el konulurken, 4 yetişkin şahsa kabahatler kanunu gereğince 109 TL ceza uygulandı. 18 yaşından küçük olan çocukların aileleri hakkında yasal işlem başlatılırken, çocuklar ailelerine teslim edildi.

(OA-MP-Y)



01.08.2017 13:09:30 TSI

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