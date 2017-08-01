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Türk ve Portekiz üniversiteleri arasında iş birliği anlaşması



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KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Portekiz'in Porto Üniversitesi arasında kültürel ve bilimsel alanda olmak üzere ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya 7 Aralık Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Porto Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Sebastio Feyo de Azevedo imza attı. İmza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Porto Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Maria de Ftima Marınho ile Porto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anake Kijjoa da hazır bulundu. Rektörlük binasındaki ikili görüşmelerden sonra, Rektör Karacoşkun adına Porto Üniversitesi heyeti tarafından bir akşam yemeği tertip edildi. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Porto Üniversitesi ile anlaşma konusunda destekleri ve mükemmel ev sahipliğinden dolayı Prof. Dr. Anake Kijjoa'ya teşekkürlerini sundu.

Önümüzdeki süreçte hem ikili işbirliği hem de ERASMUS+ kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve personel değişimi teşvik edilerek kültürel ve bilimsel alanda bilgi ve tecrübe paylaşımının aktif şekilde yapılması planlanmaktadır.

(MAD-SD-Y)



01.08.2017 13:10:15 TSI

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