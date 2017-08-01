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Atay Uslu'ya AK Parti'de Yeni Görev



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği, TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanlığı, TBMM Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi üyeliği görevlerini sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya yeni görev verildi. Daha önceki dönemde tanıtım ve medya başkan yardımcılığını yürüten Uslu, Recep Tayip Erdoğan'ın oluru ile AK Parti Sosyal politikalar Başkan yardımcılığına görevlendirildi.

Milletvekili Atay Uslu'nun Genel Merkezde bu görevlendirme ile göç, uluslararası koruma ve iltica konusunda çalışacağı öğrenildi.

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 13:10:56 TSI

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