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İşgalcilere ceza yağdı

01 Ağustos 2017 Salı, 13:13
İşgalcilere ceza yağdı
İşgalcilere ceza yağdı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu ekipleri daha önce uyarıda bulunduğu 25 esnafa toplam 2 bin 725 TL kaldırım işgali cezası kesti.
Zonguldak belediyesi Zabıta ekipleri caddelerdeki kaldırım işgallerine son vermek amacıyla denetimlerde bulunan zabıta ekipleri daha önce uyarılarda bulunulmasına rağmen yönetmeliğe uymayan 25 esnafa ceza yağdırdı. Ceza uygulayan zabıta ekipleri işlemler sırasında esnafın tepkisi karşılaştı. Zabıta ekipleri aynı cezanın üçüncü kez kesilmesi durumunda esnafların iş yerlerinin mühürleme cezasıyla karşı karşıya kalınacağını, bu sebeple esnafın duyarlılık göstermelerinin kendi menfaatlerine olacağını belirttiler.
Denetimlerin sıkılıkla devam ettiğini ifade eden Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, "Satışa sunulan ürünlerle kaldırımları işgal eden esnaflarımıza kuralları hatırlatarak tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz. Bu iyi niyet çerçevesinde yaptığımız ihtarlarımıza rağmen ısrarla kaldırımları işgal etmeye devam ettiğini tespit ettiğimiz esnaflarımıza para cezası ile yaptırım uyguluyoruz. İhtar edilen esnaflarımız tekrar kurallara uymadıkları takdirde caydırıcı yaptırım cezaları uygulanmaya devam edilecektir" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

01.08.2017 13:15:28 TSI
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