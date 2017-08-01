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Karabiga'da altyapı temizliği



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Karabiga Belediyesi ana kanalizasyon hatlarında uzun yıllardır birikmiş kum ve pislikleri temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş yaptığı açıklamada; "Belediyemizce kiraladığımız kanal açıcı ve emici vidanjör ile ciddi bir çalışma yapıldı. Öncelikle beldemiz çarşı meydanında bulunan lokantalar ve restaurantların olduğu bölgede kanalizasyonlara atılan yağların, peçetelerin, ıslak mendillerin vermiş olduğu zarar ve tıkanıklara karşı çalışmalar yapılarak hatların temizlenip rahatlaması sağlandı" dedi.

Karataş, belde içi atık su arıtma tesisine ait terfi merkezlerindeki kuyularda da temizlik yapıldığını belirterek beldenin kanalizasyon hatları ve terfi kuyularında genel bir temizlik elde edildiğini kaydetti.

(UYC)



01.08.2017 13:16:38 TSI

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