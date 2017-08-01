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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne stat teşekkürü

01 Ağustos 2017 Salı, 13:15
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne stat teşekkürü
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne stat teşekkürü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, passolig sistemi ve yeni sezon için Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Stadyumun dört bir yanını asfaltladı.
2011 UNIVERSIADE kapsamında baştan ayağa yenilenerek, üzeri kapatılan ve alttan ısıtmalı zemine sahip olan Kazım Karabekir Stadı, PTT 1. Lige hazırlanıyor.
Bugünlerde özellikle Passolig Sistemi'nin yanı sıra stadyum içinde yapılması gerekenler konusunda hummalı bir çalışma yapılırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün en büyük destekçisi oldu.
Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile stadyumun dört bir yanı asfaltlandı. Asfaltlama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri Passolig Sistemi'nde uygulanacak olan 1. Güvenlik Bariyerlerini de kuruyor.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Taşkesenligil, "Passolig sistemi 1. Güvenlik bariyerleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in direktifleri ile Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri stadımızın çevresine asfalt döktü. Güvenlik bariyerlerini yapıyorlar" dedi.
Passolig turnikeleri kuruluyor
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, asfaltlama işlerinin bittiğini ve passolig turnikelerinin kurulacağını belirterek, "Turnike sayısı artırılıyor. Ortalama 660 kişiye bir turnike düşecek. Girişlerde yığılma olmayacak" diye konuştu.
Kazım Karabekir Stadyumu'nun iç kısmında da yoğun çalıştıklarını belirten Taşkesenligil, "Personelimiz saha zeminini mükemmel hale getirdi. Stadımızın gece maçları için aydınlatma sisteminin bakım ve onarımını yaptık. Basın tribününü yeniliyoruz. Locaları da aynı şekilde yeniliyoruz. Basın toplantı odasını yeniden dizayn ettik. Saha içi ve saha dış yönlendirmeleri yapılıyor. Her tribünün altına ilk yardım odaları yaptık. Stadımız dört yıldızlı bir konfora kavuşuyor. Dört yıldızlı stadyumlarda Süper Lig ve Milli maçlar oynanıyor" şeklinde konuştu.
(ERZ-Y)

01.08.2017 13:17:06 TSI
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