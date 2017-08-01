YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanakkaleli sporcular dünya şampiyonasına katılıyor

Çanakkaleli sporcular dünya şampiyonasına katılıyor



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkaleli Taekwondocular Zeynep Taşkın ile Gökçe Göğebakan, 01-22 Ağustos tarihlerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak için Milli Takım Kampına katılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çanakkale taekwondo il temsilcisi ve Anafartalar Spor Kulübü Antrenörü Hasan Altunışık, " Dünya ve Avrupa Taekwondo Federasyonunun 2017 yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Taekwondo Dünya Şampiyonası 25-28Ağustos 2017 tarihleri arasında Mısır'da yapılacak. Yapılacak olan Yıldızlar Dünya taekwondo şampiyonasına katılacak olan Milli ve Avrupa şampiyonu sporcumuz Zeynep Taşkın Antalya'da 06-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Türkiye taekwondo şampiyonasında çoğu maçlarını nakavtla olmak üzere toplamda yedi maç alan sporcumuz Dünya taekwondo şampiyonasına gitme hakkını kazandı. Sporcumuz Zeynep 2015 yılında Fransa'da yapılan Avrupa taekwondo şampiyonasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olmuştu ve Şamlı bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük guru yaşatmıştı. Taekwondo il temsilcisi Hasan Altunışık sözlerine şöyle devam etti: "sporcum Zeynep Taşkın çok yetenekli ve tecrübeli bir sporcumuz 2015 yılında Güney Kore'de yapılan Dünya taekwondo şampiyonasına katıldı ilk maçını nakavtla aldı, ikinci maçında dünya şampiyonu olan İranlı rakibi ile karşılaştı. Rakibine az farla yenilen sporcumuz erken final diye adlandırdığımız maçta şampiyon olan sporcuya yenildi. İnşallah yapılacak olan bu Dünya Taekwondo şampiyonada sporcumuz Zeynep'in şampiyon olacağı inancındayım. Çünkü sporcumuz çok hırslı ve gayretli günde çift idman yaparak bu şampiyonaya hazırlandık. Ayrıca Yıldız sporcularımızdan 37 kg'da Türkiye'yi temsil edecek Avrupa şampiyonu sporcumuz Gökçe Göğebakan 2016 yılında Romanya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Taekwondo şampiyonasında bazı maçlarını nakavtla alarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Sporcumuz Gökçe fiziken, teknik, taktik, bilgi ve beceri olarak çok yetenekli bir sporcumuz. Gökçe'den de yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek istiklal marşımızı söyleteceği inancındayım. Bu sporcumuzda yapılacak olan Avrupa Taekwondo şampiyonasına günde çift idman yaparak hazırlandı" dedi.

(UYC)



01.08.2017 13:17:12 TSI

NNNN

