Iğdır'da sigara ve parada sahtecilik
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 bin 520 paket kaçak sigara ile 10 bin TL sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 bin TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 7 şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
(ET-Y)
01.08.2017 13:17:58 TSI
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