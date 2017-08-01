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Iğdır'da sigara ve parada sahtecilik

01 Ağustos 2017 Salı, 13:16
Iğdır'da sigara ve parada sahtecilik

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 bin 520 paket kaçak sigara ile 10 bin TL sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 bin TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 7 şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
(ET-Y)

01.08.2017 13:17:58 TSI
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