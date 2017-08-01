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Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor

01 Ağustos 2017 Salı, 13:20
Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor
Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 13 ve 20 Ağustos tarihlerinde Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenleyecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer ile Kerpe Halk Plajları'nda yapılacak. Yarışlar aynı zamanda ulusal düzeyde ve Milli Takıma sporcu yarışlarının seçmeleri olarak kendini gösterecek.
Şampiyonanın ilk etabı 13 Ağustos Pazar günü Karamürsel Altın Kemer Plajı'nda, ikinci etabı ise 20 Ağustos Pazar günü Kerpe Halk Plajı'nda yapılacak. Her iki yarış 09.00'da başlayacak.
Yarışlar 17 kategoride düzenlenecek. Yarışlara, 12-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, yaş aralıkları ve 65 yaş üstü bay ve bayan yüzücüler katılacak. Tüm kategorilerdeki kadın-erkek gruplarında birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 300 TL, üçüncü olanlara ise 200 TL ödül desteği ve madalya verilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.
Öte yandan yarışlar için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Karamürsel etabı için son başvuru tarihi 11 Ağustos Cuma, Kerpe Etabı için ise son başvuru tarihi 18 Ağustos Cuma günü olarak belirlendi.
(MG-RFK-Y)

01.08.2017 13:23:11 TSI
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