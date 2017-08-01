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Şirvaz şelalesi ilgi bekliyor

01 Ağustos 2017 Salı, 13:22
Şirvaz şelalesi ilgi bekliyor
Şirvaz şelalesi ilgi bekliyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltulu bir grup doğa sever hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşünde karşılaştıkları Şirvaz şelalesine hayran kaldılar.
Yakın köylerin haricinde kimsenin haberdar olmadığı, Çermik yaylası ve Göreşken yaylaları arasında bulunan Şirvaz Şelalesi Doğu Anadolu Bölgesinde Tortumdan sonra 38,5 metre yükseklikteki ikinci büyük şelale olma özelliği taşıyor. Şirvaz Şelalesi ve etrafında bulunan milattan önce 3 ila 5. yüzyıla ait hayvan figürleri hakkından bilgiler veren doğaseverlerden Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt. "Bu şelalenin doğa severler ve diğer vatandaşların ziyaret edebilmeleri için valiliğimiz bir çalışma yaparak ülkemizdeki tabi güzel arasına almalarını ve daha çok turistin bölgemize gelmesini istiyoruz. Şenkaya ilçesine bağlı Kaynak köyünün 2 kilometre güneyinde yer alan ve yerel olarak tanınan şelale (çağlayan, çavlan, sudökülen), yörede Şirvaz Şelalesi adıyla biliniyor ancak literatüre henüz girmemiş. Cemal Sevindi, Günay Kaya, Aydın Bekar, Salih Kaygusuz ve Alper Aykaç'tan (Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümü) oluşan takım tarafından 17-18 Eylül 2011 tarihilerinde yürütülen saha çalışmaları sonucu Erzurum'un 2. en yüksek şelalesi literatüre girecekti fakat henüz bir gelime görülmemiştir" dedi.
Şelaleyle ilgili bilgiler de veren Yeşilyurt, "Ayrıca şelalenin yakın çevresindeki kayaların üstünde tasvirler saptanmış. Kayaüstü tasvirlerin milattan önce 3 ila 5. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, şelalenin yer aldığı vadide 48 kelebek türü, 69 kuş türü, Alpin-Subalpin ve İran-Turan flora unsuru 86 bitki türü tespit edilmiş. Yapılan ölçümlere göre 37 metre yüksekliğine sahip Şirvaz Çağlayanı, Tortum Şelalesi'nden sonra Erzurum ilinde su düşüşü bulunan ikinci en yüksek eğim kırığıdır. Bardız Çayı havzası dâhilinde, Boğaz Dere Vadisi'nde yer alan çağlayan 2.268-2.305 metre yükseltileri arasında yer almaktadır. Yapılan tespitlere göre çağlayan özellikle haziran ayında en muhteşem görünümünü kazanmaktadır. Oltulu Doğa severlerden Emekli Öğretmen Asım Gürbüz Hakan Yeşilyurt hocamız rehberliğinde Şirvaz Şelalesine geldik muazzam bir görüntüsü var bu gezimizde birçok tarihi şeye tanık olduk zevkli bir yürüyüş oldu buraları herkesin görmesini isterim dedi. Oltulu Doğa severlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise Göreşken ve Çermik köyleri ortasında bulunan yaklaşık kırk metre yükseklikteki muhteşem şelale ayrıca şelalenin hemen devamında çok derin bir kanyon var takiben 700-800 metre uzunluğunda 100 metreye varan yükseklikteki kanyon Şelaleye ayrı bir güzellik katmakta bu bölgeyi bütün Turistlere doğa severlere tavsiye ederiz" diye konuştu.
(DMA-AT-Y)

01.08.2017 13:25:13 TSI
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