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Menteşe HEM proje ekibi İtalya'dan döndü

- Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nin AB projesi 'Onlar bize kalan kültürel mirasımız' projesi kapsamında 5 eğitimcinin İtalya'daki kişisel ve mesleki kazanım ziyareti sona erdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Menteşe Halk Eğitimi Merkezince hazırlanan 'Onlar Bize Kalan Kültürel Miraslarımız' konulu Avrupa Birliği Projesi (ERASMUS+) kapsamında 5 Eğitimci 9-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri İtalya ziyaretinden döndü.

Proje dahilinde ziyarette bulunan eğitimciler kişisel ve mesleki olarak yeni kazanımlar elde etmek için İtalya'da el sanatları konusunda eğitim ve uygulamalarla ilgili bilgiler aldılar. Eğitimciler, İtalyan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, öğrendikleri farklı teknikler ile ülkemizde mevcut olan el sanatlarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyorlar.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bulunan eğitimcilerle ve kursiyerlerle paylaşılacak olan bilgiler ile yeni dönemlerde farklı teknik ve uygulamalar yapılması sağlanacak. Ayrıca, el sanatları tekrar gündeme getirilecek, korunacak ve yaşatılacak. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi eğitimcileri başta bölge halkı kadınları olmak üzere kurumdan eğitim alan ve etkileşimde olan herkesi ülke ekonomisinin kalkınmasında yönlendirecek.

(BT)



01.08.2017 13:25:30 TSI

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