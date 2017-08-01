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Şarköy'de kıyı temizleme çalışmaları



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy Sahilinde devam eden kıyı temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak'a incelemeler sırasında Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan da eşlik etti. Yetkililerden çalışmaların son durumu ile bilgi alan Başkan Albayrak konu ile ilgili açıklama yaparak, "Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaraereğlisi, Çorlu Yenice Mahallesi, Süleymanpaşa ve Şarköy'de personel ve 10 araç ile deniz ve kıyı temizliği çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu kapsamda Şarköy'ün ilçe merkezi haricinde; Eriklice, Aşağıkalamış, Mürefte, Hoşköy, Gaziköy, Uçmakdere ve Kızılcaterzi mahalleleri de olmak üzere yaklaşık 10 kilometre kıyı şeridi temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle İskele ile Liman arasındaki kıyı şeridinde oluşan balçık tabakası tamamen temizlenerek vatandaşlarımızın kullanıma sunacağız. Günlük programlar dahilinde temizlik gerçekleştirilmekte olup deniz kıyı temizliğinde çalışan personeller haricinde cadde bulvar temizliğinde oluşturulan gezici ekip ile de müdahale ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri sırasıyla yerine getirmeye devam edeceğiz"dedi.

(HLD-MEF-Y)



01.08.2017 13:29:55 TSI

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