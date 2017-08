YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Fadıloğlu, hayvanlar için su talebine duyarsız kalmadı

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi çiftçilerin talebi üzerine Kızıkhamurkesen ile Tekirsin arasında mera alanına yakın bir bölgede gölet yapıyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayvanların özellikle yaz aylarında serinleyip su ihtiyacını karşılayabileceği göletin yapımı için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediyesi, çiftçilerden gelen hayvanların su ihtiyacına yönelik talebi dikkate alarak, gölet yapımına başladı. Mera alanına yakın bir yere yapımı istenen göletin inşası için iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Arazide yol açma ve gölet için kazı çalışmaları gerçekleştirilen gölet ile hayvanların özellikle kavurucu yaz sıcaklıklarında, hem su ihtiyacını karşılayacak hem de serinleyebilecek.

Yapılan çalışmaları Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının çiftçinin yaşam standardını arttırmak olduğunu söyledi. Köyken mahalleye dönüştürülen alanlara çok sayıda hizmet sunduklarını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yatırımların aralıksız süreceğini kaydetti.

"Hayvanların faydalanması için bu çalışmayı gerçekleştirdik"

İhtiyaçla doğru orantılı olarak yapılan talebin karşılanması adına hemen çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Kızıkhamurkesen ile Tekirsin mahallelerimizin arasındaki bir noktada hayvanların sulanması için gölete ihtiyaç olduğunu öğrendik. Zaten iş makinelerimiz bu bölgede arazi yolu açmak için çalışıyordu. Mera alanının yakınındaki bir noktada bir gölet alanı tesis ettik. Kışın yağmur sularının biriktiği noktada yaz aylarında hayvanların buradan faydalanması için bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Amacımız çiftçimizin hayat standardını arttırmak"

Başkan Fadıloğlu, belediye imkanlarının milletin hizmetine sunulduğunu belirterek, "Dönemimizin sonuna kadar taahhüt ettiğimiz gibi mahalle olan köylerimizin hepsinde arazi yollarına ulaşım rahatlıkla sağlanmış olacak. Tüm mahalle olan köylerimizin sosyal tesisleri bitirilmiş olacak. Bizim bu konudaki düşüncemiz, vatandaşımızın daha rahat bir biçimde arazisine ulaşmasını, ürünlerini verimli bir şekilde hasat etmesini sağlamak. Amacımız, çiftçimizin gelirinin artmasını sağlayarak hayat standardını arttırmak. Toplumun her kesimi refah içinde yaşasın diye çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah 2018 itibariyle de Şehitkamil bölgesinde arazi yolu açılmamış ve sosyal tesisi yapılmamış mahalle kalmayacak" dedi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kızıkhamurkesen Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıoğlu, "Öncelikle açılan arazi yollarımız için Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız, her ihtiyacımızı karşılıyor. Mahallemizde bir yandan arazi yollarımız açılırken, bir yandan da sosyal tesisimiz yapılıyor. Bu çalışmaların dışında bir de hayvanlar için gölet yapıldı. Yapılan gölet, hayvanı olan çiftçilerimiz için çok önem arz ediyor. Hayvanlarımız yaz aylarında bu göleti kullanacak. Allah, emeği geçen herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

"Başkanımız her konuda destek veriyor"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Tekirsin Mahalle Muhtarı Bilal Tatlı ise "Başkanımız, mahallemizdeki hizmetleri incelemek için bizi ziyaret etti. Başkanımız, açılan arazi yollarımızı kontrol ediyor, yapılan diğer hizmetleri yerinde inceliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ilgisinden dolayı çok memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Başkanımız, bize her konuda destek veriyor. Hasat zamanı gelince biçer arazimize gidemiyordu. Yollarda sorun, sıkıntı yaşanıyordu. Yolların açılmasıyla biçerler rahatlıkla arazilere ulaşabiliyor. Yollarımız çok güzel oldu. Yapılan göl bizim için çok önemli. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı duacıyız" dedi.

