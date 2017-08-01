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TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı Satır Vali Kaban'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.

Beraberinde, Çanakkale Milletvekili Bulut Öz ve Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile birlikte Gıda Bankacılığı faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Malatya'ya gelen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, daha sonra Vali Kaban'ı ziyaret ederek, kendisi ile bir süre görüştü.

Başkan Satır ve milletvekillerini Malatya'da görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kaban, ziyaretleri için teşekkür ederek, Satır ve milletvekilleri ile kısa bir toplantı yaptı.

(BT-SD-Y)



01.08.2017 13:32:19 TSI

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