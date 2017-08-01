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Vali Aktaş İl ve ilçe nüfus müdürleri ile toplantı yaptı

01 Ağustos 2017 Salı, 13:32
Vali Aktaş İl ve ilçe nüfus müdürleri ile toplantı yaptı
Vali Aktaş İl ve ilçe nüfus müdürleri ile toplantı yaptı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Merkez İlçe ve yedi ilçe nüfus müdürleriyle toplantı düzenledi.
Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Antep, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Halil Temiz ve yedi ilçe nüfus müdürü katıldı.
Toplantıda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi, nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik konular görüşüldü.
(COŞ-SK)

01.08.2017 13:33:20 TSI
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