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Konya'nın ihracatı Temmuz ayında bir rekor daha kırdı.

01 Ağustos 2017 Salı, 13:38
Konya'nın ihracatı Temmuz ayında bir rekor daha kırdı.

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in açıkladığı 2017 yılı Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı değerlendirmede, "TİM'in açıklamış olduğu verilere göre Türkiye'nin Temmuz 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Konya'nın ise Temmuz ayında ihracatı, yüzde 54,25 artışla 119 milyon 624 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında genel ihracattan aldığı yüzde 1.04 pay ile 13. sırada yer almaktadır. 2017 yılı ilk yedi aylık ihracat rakamımız toplam 883 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı ilk yedi aylık rakamı, 2016 yılı ilk yedi aylık rakamına göre yüzde 15,4 artış göstermiştir. 2017'de ihracat artışını devam ettiren Konya bu rakamlarla çok büyük başarıya imza atmıştır. Şehrimiz en son Nisan 2010'da yüzde 50 üzerinde ihracat artışı yakalamışken yedi yıl sonra bu başarı tekrarlanmıştır. 2017 başlından itibaren yüksek oranda artış beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. 2016'nın ikinci yarısından itibaren ekonomimiz üzerinde yurt dışı kaynaklı oynanan spekülatif hareketlere rağmen çalışacağımızı, üretceğimizi, daha çok dünyaya açılacağımızı ifade ettik. Ülkemizin ve şehrimizin bu başarısı dünyaya verilen açık bir mesajdır. Türkiye ekonomisi tüm oyunlara rağmen hızla büyümeye devam edecektir. Ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı Konya'nın vermeye devam etmesi iş dünyası olarak bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. İhracata yönelik çalışmalarımız sayesinde yakaladığımız yüksek artış oranı ile 2017 hedeflerimizi geçeceğimize inanıyoruz. Böylelikle hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çalışarak ihracatımızı artıran tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum" dedi.

01.08.2017 13:40:14 TSI
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