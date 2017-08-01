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Mezarlıkların amacı dışında kullanımına cezai yaptırım



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Alaşehir'e bağlı Akkeçili Mahallesine ziyarette bulundu. Mahallede bulunan mezarlıkta incelemeler yapan Şube Müdürü Kaya, mahalle muhtarı ile de görüşme yaparak, mezarlığın amacı dışında kullanılması durumunda cezai yaptırım uygulanacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, il genelinde mezarlıkların iyileştirilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, mezarlık yolları ve mezarlık içerisinde bulunan yollar yenilenirken, temizlik, bakım onarım ve mezarlık içerisinde güvenliğin arttırılması noktasında da çevre duvarı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yakından takip eden Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Alaşehir Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Ceylan ile birlikte Alaşehir'e bağlı Akkeçili Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta incelemeler yaptı. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile de bir araya gelen Kaya, mezarlıkların amacı dışında kullanılmaması noktasında uyarılarda bulundu. Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerinin bu noktada denetimler gerçekleştirdiğini belirten Kaya, mezarlıkların amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda uygulamanın engellendiğini ve sorumlulara cezai yaptırımlar uygulandığını belirtti.

(ÖND-Y)



01.08.2017 13:42:32 TSI

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