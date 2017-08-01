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Bulanık Belediyesinden müzik şöleni



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından düzenlenen müzik şöleni büyük beğeni topladı.

Bulanık hükümet konağı önünde gerçekleştirilen müzik şöleni kapsamında ilk olarak TRT sanatçısı Şahin Sarıgül sahne aldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Garnizon Komutanı Ömer Altaş'ın da katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Ardından sahne alan Ayşe Atam, seslendirdiği türküler Bulanıklı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık halkının sosyal ve kültürel etkinliklere sevdası olan bir halk olduğunu belirterek, "Bulanık Belediyesi olarak su ve kanalizasyon ihalesini 23 Ağustos'ta yaptıracağız. Şehir içine ve dışına kadar sıcak asfalt dökeceğiz. İki yıl içerisinde Bulanık ilçesini yaşanılır bir kent yapacağız. Bu anlamda belediye olarak da bu ihtiyacı karşılamak üzere böyle bir etkinlik düzenledik. Lütfen sizden beklentimiz, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan tüm kesimlere itimat etmeyiniz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, bizi birbirimizden ayırmasın" dedi.

Semazen gösterisi ve müzik ziyafetiyle doyasıya eğlenen Bulanık halkı, unutamayacağı bir gece yaşadı.

(MSA-Y)



01.08.2017 13:45:37 TSI

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