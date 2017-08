YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bedensel engellilerin akülü araç sevinci.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da üç bedensel engelliye akülü araç bağışlandı.

" Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı" tarafından bağışlanan akülü araçlara kavuşan engellilerin sevinci yüzlerine yansırken, Vakıf Başkanı Dr.Halil İbrahim Özkuş, her bireyin engelli adayı olduğunu belirtti.

Kulakkaya yaylasında düzenlenen etkinliğe Dereli Kaymakamı Azizi Oğuz Al, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ve Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal katılırken etkinlikte, önce bedensel engellilere yönelik eğlence düzenlendi ardından da kendilerine akülü araç bağışlandı.

Etkinlikte söz alan Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr Halil İbrahim Özkuş, sosyal sorumlulukları gereği dernek bağışçıları tarafından temin edilen akülü araçları bağışladıklarını belirterek "Her şeyden önce her birimizin engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir. Engellilerin engelini ortadan kaldırmak her birimizin görevidir. Bizler de vakıf olarak bağışçılarımızın katkılarıyla temin edilen şimdilik üç akülü aracı ihtiyacı olan engellilerimize teslim ediyoruz. Bu bizim sosyal sorumluluk görevimizdir. Vakıf aracılığı ile bu tür talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz."dedi.

Dereli Kaymakamı Aziz Oğuz Al ise vakıf yönetimini kutlayan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından akülü araçlar Dereli Kaymakamı Azizi Oğuz Al, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ve Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal tarafından engellilere teslim edildi.

01.08.2017

