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Edirne'de LYS'de ilk bine giren öğrencilere ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren başarılı öğrencileri hediye ile ödüllendirdi.

Türkiye'de öğrencilerin ve velilerin zorlu bir süreçten geçtiği Lisans Yerleştirme Sınavı maratonunda Edirne Valisi Günay Özdemir, ilk bin kişi arasına giren 16 Edirneli öğrencileri ile velilerini Edirne Valiliğinde ağırladı. Edirne Valiliği toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Özdemir, derece yapan öğrencilere çeyrek altın verdi. Vali Özdemir, "Edirne, Türkiye genelinde eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda gibi pek çok alanda önemli başarılara imza atıyor" dedi.



"Önemli başarılara imza attılar"

Dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Vali Özdemir, "Edirne, Türkiye genelinde düzenlenen sınavlarda ciddi bir yere sahip. Sadece akademik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da önemli başarılara imza atıyorlar. Öncelikle genç arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tabi Edirne eğitim anlamında öğrencilerimizle, velilerimizle, milli eğitimimizle, sivil toplum örgütlerimizle kamu kurum ve kuruluşlarımızla çok büyük bir çaba içerisindeler. Çabaların sonunda da ciddi başarılar elde ediliyor. Bu başarı başta öğrencilerimizin fedakarca çalışmaları, velilerimizin destek vermeleri, öğretmenlerimizin rehberlik yapmaları, kamu ve kuruluşlarında bu konuda destek vermeleriyle elde ediliyor" diye konuştu.



"Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya bakan yüzü"

Vali Özdemir, Edirne'nin Türkiye'nin en huzur ve en güvenli kentleri arasında yer aldığını belirterek, "Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya bakan yüzü ve Avrupalı bir kent. Ciddi anlamda olumsuzluklarla karşı karşıya değiliz. Edirne'deki gençlerimiz ciddi anlamında daha iyiye daha güzel yönelmişler. Kötü alışkanlıkları olmayan sadece akademik başarılarda değil, sosyal ve kültürel yoğun bir şekilde devam eden bir gençlik. Ben bundan dolayı da Edirne'de bulunmaktan mutluyum. Çünkü Edirne, Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli kentlerinden birisi. Edirne'de 2-3 gibi gecenin geç saatlerinde kadın-erkek fark etmeden sokaklarda dolaşabiliyor ve hiçbir sıkıntı yaşamadan kimse kimsenin hayatına karışmadan demokratik şekilde bir yaşıyor. Bunun nedeni de geçmişten gelen bilgi ve birikiminin bir tezahürü diye düşünüyorum. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya bakan yüzü ve Avrupalı bir kenti. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve Balkanlardan göç etmiş vatanını, milletini seven, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan bir kentimiz" ifadelerini kullandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise, kentin LYS'deki başarısı hakkında bilgi verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir, başarılı öğrencilere çeyrek altınlarını takdim ettikten sonra derece yapan öğrenciler ile birlikte Edirne Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lisans Yerleştirme Sınavında MF-1 puan türünde 3, MF-2 puan türünde 2, MF-3 puan türünde 4, MF-4 puan türünde 3, TM-1 puan türünde 4, TM-2 puan türünde 4, TM-3 puan türünde 3, TS-1 puan türünde 2, TS-2 puan türünde 4, DİL-1 puan türünde 6, DİL-2 puan türünde 1, DİL-3 puan türünde 2 olmak üzere toplamda 38 puan türünde 16 öğrenci Türkiye genelinde ilk bin arasına girmeyi başardı. İlk bin kişi arasına girmeyi başaran 16 isim ise şöyle:

"Açelya Altun, Alper Canberk Balcı, Buğçe Seray Kangal, Büşra Doğan, Ceren Eryılmaz, Ecenaz Batur, Enez Arda, Gürsu Emek Küçükgüven, İpek Ataç, Melis Alara Kolancılar, Muhammed Enez Özkan, Necip Oğuz, Oylum Çelik, Ozan Gündüz, Özlem Gündoğdu, Taha Tuğsan Milon."

(AC-MEF-Y)



01.08.2017 13:50:27 TSI

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